На III этап развития Восточного полигона планируют привлечь 218 млрд руб. из ФНБ

Минтранс также рассматривает вопрос привлечения средств Фонда национального благосостояния на строительство ВСМ

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. На III этап реализации Восточного полигона планируется привлечь средства из ФНБ в размере 218 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов в кулуарах конференции "PRO//Движение. Контейнеры 2023. Форсайт рынка".

"Есть ряд проектов, которые обсуждались. Это развитие Восточного полигона, III этап, привлечение туда средств ФНБ. Также рассматривался вопрос привлечения средств ФНБ на строительство ВСМ, с учетом того, что сейчас окончательного решения по ВСМ нет, пока на паузе этот вопрос. <…> [По Восточному полигону] цифра была предварительная - порядка 200-218 млрд рублей", - сказал он.

Иванов пояснил, что период, на который будут выделены средства из ФНБ, зависит от параметров инвестиционного проекта.

В марте текущего года Валентин Иванов сообщал, что компания "БТС-мост" подала концессионные заявки на строительство четырех объектов БАМа в рамках III этапа модернизации Восточного полигона. Суммарный объем инвестиций в объекты оценивается в 588 млрд рублей.

В конце 2022 года Иванов отмечал, что на реализацию III этапа модернизации Восточного полигона планируется направить более 600 млрд рублей. Первый замглавы РЖД Вадим Михайлов отмечал, что холдинг рассчитывает на привлечение внебюджетного финансирования для модернизации Восточного полигона.