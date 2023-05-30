Россия предложила китайским компаниям принять участие в строительстве ВСМ

Замглавы Минтранса Валентин Иванов сообщил, что российские банки также смотрели варианты привлечения инвестирования в строительство высокоскоростной магистрали

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Россия предложила китайским компаниям принять участие в строительстве и финансировании высокоскоростной магистрали (ВСМ). Об этом сообщил журналистам замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов в кулуарах форума "PRO//Движение. Контейнеры 2023. Форсайт рынка".

"Такие предложения в адрес китайских производителей были. <...> У них есть компетенции по строительству высокоскоростных магистралей и по подвижному составу. Мне кажется, там обоюдовыгодная синергия при реализации", - сказал он, добавив, что китайские компании готовы рассмотреть предложение, но необходимы условия их привлечения.

Иванов отметил, что российские банки также смотрели варианты привлечения инвестирования в строительство ВСМ.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров выразил готовность холдинга начать строительство ВСМ. Также РЖД уже проводят испытания верхнего строения пути для будущих высокоскоростных магистралей. Подробная разработка может обеспечить движение поездов на скоростях до 400 км в час. На сегодня опытный участок пути уложен на экспериментальном кольце ВНИИЖТ.

О проекте ВСМ

Время в пути при путешествии по ВСМ Москва - Санкт-Петербург составит 2 часа 15 минут. Строительство ВСМ потребует выделения средств Фонда национального благосостояния в объеме до 468 млрд рублей, подсчитали в Минтрансе РФ. Согласно паспорту государственной программы "Развитие транспортной системы", на федеральный проект "Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей" в 2023 году планируется выделить 19,6 млрд рублей за счет внебюджетных источников. Всего в 2023-2024 годах на реализацию программы намечено направить около 41,3 млрд рублей.

В РЖД ранее отмечали, что планируют ввести в эксплуатацию входы магистрали в Москву и Санкт-Петербург в 2024 году, а закончить строительство - в 2027 году.