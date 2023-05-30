ЦБ заявил, что продление зерновой сделки может нормализовать продовольственную инфляцию

Продление зерновой сделки до середины июля оказало сдерживающее влияние на мировые цены сельскохозяйственной продукции, отметили в Банке России

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Продление зерновой сделки может способствовать нормализации продовольственной инфляции в мире, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды".

"Продление зерновой сделки до середины июля оказало сдерживающее влияние на мировые цены сельскохозяйственной продукции. В краткосрочной перспективе это будет способствовать нормализации продовольственной инфляции в мире", - следует из документа.

Соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции из Украины подписано 22 июля 2022 года в Стамбуле представителями Турции, Украины, РФ и ООН. 17 мая 2023 года МИД РФ заявил о продлении зерновой сделки до 17 июля 2023 г. без внесения каких-либо изменений. Таким образом, соглашение будет действовать до конца 120-дневного цикла, а в целом после его подписания пройдет ровно год.