Гаглоев и Козак обсудили в Москве вопросы газификации республики и повышение зарплат

Как сообщила во вторник пресс-служба главы Южной Осетии, стороны также обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия

ЦХИНВАЛ, 30 мая. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев и заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак обсудили в ходе встречи в Москве вопросы газификации районов республики повышение заработных плат отдельных ведомств и ход реализации российской инвестпрограммы.

Как сообщила во вторник пресс-служба главы закавказской республики, Гаглоев и Козак в ходе встречи обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, реализацию Государственной программы социально-экономического развития Южной Осетии на 2022-2025 годы и ход выполнения Инвестиционной программы.

"Стороны также обсудили повышение заработных плат сотрудникам отдельных ведомств Южной Осетии, вопросы финансирования социально-экономической сферы. Отдельно был рассмотрен вопрос реализации проекта газификации районов Республики Южная Осетия", - отметили в ведомстве.

Сейчас в республике газифицирован только Цхинвал и близлежащие населенные пункты. С введением газопровода в 2009 году было создано совместное предприятие ОАО "Газпром - Южная Осетия", доля "Газпрома" составила 75% плюс одна акция, а Южной Осетии - 25% минус одна акция. Соглашение о деятельности СП было подписано правительствами в 2018 году. Правительство РФ выкупает долю Южной Осетии в СП, обязуется содействовать в газификации республики, модернизации ее газовой инфраструктуры в размере до 2 млрд рублей. Уполномоченными органами являются ПАО "Газпром" и ГУП "Энергоресурс - Южная Осетия". В 2022 году РФ и Южная Осетия подписали соглашение о содействии развитию республики на 2022-2025 годы. Предполагается оказание РФ безвозмездной финансовой помощи Южной Осетии.