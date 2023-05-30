В ВТО вновь не смогли договориться из-за США об отборе арбитров в Апелляционный орган

Как сообщил торговый представитель, на заседании "Соединенные Штаты вновь заявили, что не готовы согласиться с предложением 129 членов ВТО, призывающих начать процедуру отбора кандидатов для заполнения вакансий в Апелляционном органе"

ЖЕНЕВА, 30 мая. /ТАСС/. США вновь заблокировали достижение консенсуса во Всемирной торговой организации (ВТО) по вопросу о заполнении вакансий в Апелляционном органе. Предпринятая во вторник членами ВТО на заседании Органа по разрешению споров (ОРС) 66-я по счету попытка договориться о начале процедуры отбора кандидатов не увенчалась успехом.

Как сообщил журналистам на условиях конфиденциальности торговый представитель, на заседании "Соединенные Штаты вновь заявили, что не готовы согласиться с предложением 129 членов ВТО, призывающих начать процедуру отбора кандидатов для заполнения вакансий в Апелляционном органе". Это была 66-я попытка, когда "предложение о начале процедуры заполнения вакансий было заблокировано", отметил он.

Гватемала от имени 129 членов организации внесла на заседании ОРС предложение этой группы о начале отборочного процесса на семь вакантных мест в Апелляционном органе. Делегация Гватемалы подчеркнула, что большое число стран, поддерживающих эту инициативу, "отражает общую обеспокоенность по поводу нынешней ситуации", которая "серьезно затрагивает систему разрешения споров в ВТО в целом". Однако представитель США вновь заявил, что его страна не поддерживает предложение о начале заполнения вакансий, и что озабоченность, которую давно высказывает Вашингтон в отношении этого механизма, остается без ответа. "Требуется фундаментальная реформа для хорошего функционирования системы урегулирования споров в ВТО", - сказал он, подчеркнув, что этот механизм должен "помогать членам организации в разрешении споров эффективным и прозрачным образом". Соединенные Штаты в прошлом упрекали Апелляционный орган в том числе в превышении установленных сроков рассмотрения апелляций.

Представитель Гватемалы информировал участников заседания об осуществляемой им "интенсивной программе встреч", направленных на "поиск практических решений" по реформированию системы разрешения споров ВТО. В апреле и мае, по его словам, было проведено 57 таких мероприятий, включая 12 пленарных сессий. В июне и июле планируется продолжить "интенсивную работу", включая проведение двусторонних встреч делегаций.

Апелляционный орган ВТО не функционирует с 11 декабря 2019 года ввиду истечения срока полномочий арбитров. Последний из них покинул свой пост в ноябре 2020 года. Для рассмотрения апелляций необходимо участие как минимум трех арбитров. Попытки ряда членов ВТО разблокировать ситуацию неизменно наталкиваются на заседаниях ОРС на неуступчивую позицию США. Согласно правилам ВТО, для принятия решения требуется консенсус всех 164 членов организации.