В Тверской области увеличили на 50% выплату на газификацию участникам СВО

Ее размер составит 150 тыс. рублей

ТВЕРЬ, 30 мая. /ТАСС/. Размер выплаты на газификацию домов участникам специальной военной операции на Украине и членам их семей в Тверской области увеличили на 50%. Решение приняли во вторник на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя.

"В Тверской области участники специальной военной операции и члены их семей могут получить до 150 тыс. рублей на газификацию своих домовладений", - сказали в пресс-службе правительства региона, добавив, что ранее выплата составляла до 100 тыс. рублей.

По данным пресс-службы, губернатор также поручил проводить работы по догазификации домов участников СВО вне очереди - в тот период, когда военнослужащий будет находиться в отпуске. "Задача поставлена, чтобы уложиться в это время. Считаем, что самое главное - это внимательное отношение к нашим гражданам", - отметил Руденя.

В Тверской области предусмотрели комплекс мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей. Они могут бесплатно посещать культурные и спортивные мероприятия региона, вне очереди обслуживаться в больницах и поликлиниках, имеют первоочередное право на устройство ребенка в дошкольные учреждения, освобождаются от платы за детский сад, ввели и другие меры поддержки.