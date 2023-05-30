Титов назвал криптовалюту самой прозрачной валютой для внешних расчетов

Она позволила бы обходить существующие финансовые ограничения, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Криптовалюта во внешних расчетах позволила бы обходить существующие финансовые ограничения, поскольку является самой прозрачной валютой. Такое мнение высказал журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Криптовалюта - это самая прозрачная валюта, потому что когда вы платите наличными деньгами, никто не знает кто, чего, как. А тут перевод со счета на счет, каждый счет подконтролен и видим. <...> Поэтому, что касается внешних расчетов, это очень удобная история, которая позволяла бы обойти различные финансовые ограничения, однако, к сожалению, пока процесс идет тяжело", - сказал Титов.

При этом директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков ранее отмечал, что цифровые валюты не должны рассматриваться гражданами как средство сбережения, но цифровые финансовые активы (ЦФА) могут стать альтернативой традиционным инструментам.

Ранее в понедельник "Известия" сообщали со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, что правила учреждения и работы криптобирж планируют разработать в России вместо создания национальной криптобиржи. Депутат пояснил, что биржи будут использоваться для проведения трансграничных расчетов. По его словам, регулировать работу криптобирж, возможно, будет ЦБ, а правила пропишут в законопроекте об экспериментально-правовых режимах.