В Заполярье молодым ученым компенсируют до 25 тыс. рублей ежемесячно на оплату жилья

Деньги смогут получить научные и научно-педагогические работники организаций региона

МУРМАНСК, 30 мая. /ТАСС/. Молодым ученым и научно-педагогическим работникам Мурманской области компенсируют до 25 тыс. рублей ежемесячно на оплату жилья. Соответствующий законопроект во вторник приняли депутаты регионального парламента, сообщили в Министерстве образования и науки Заполярья.

"Депутаты Мурманской областной думы одобрили законопроект о компенсации расходов на оплату жилья для молодых ученых. Максимальный размер выплаты составляет 25 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Закон вступит в силу с 1 июля. Получить компенсацию расходов на оплату жилых помещений смогут научные и научно-педагогические работники организаций региона, в том числе сотрудники высших учебных заведений, расположенных на территории Мурманской области.

"В наш регион приезжает значительное количество молодых ученых, часто - вместе с семьями, и для них очень важно подобрать подходящее жилье с учетом инфраструктуры. По инициативе губернатора Андрея Чибиса внедряем новую меру поддержки, которая будет компенсировать расходы на оплату съемной квартиры в любом муниципалитете региона. Это позволит привлечь в Мурманскую область еще больше талантливых кадров", - приводится цитата регионального министра образования и науки Дианы Кузнецовой.

Как уточнили ТАСС в Министерстве образования и науки Мурманской области, объем средств, необходимый для реализации меры поддержки, в 2023 году составит порядка 4,6 млн рублей. В 2024 году планируется увеличить финансирование программы до 12,6 млн рублей.

Компенсацией оплаты жилья смогут воспользоваться 42 человека из числа молодых научных и научно-педагогических работников организаций региона. "Ожидается, что ею воспользуется больше молодых исследователей, так как она в числе других программ направлена на привлечение в регион молодых и талантливых исследователей", - добавили ТАСС в министерстве.