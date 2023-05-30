ВЦИОМ: потребление рыбы в России за последние пять лет снизилось в 1,6 раза

Сейчас едят рыбу раз в неделю и чаще 42% россиян, говорится в результатах исследования

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Еженедельное потребление рыбы в России за последние пять лет снизилось в 1,6 раза. Сейчас едят рыбу раз в неделю и чаще 42% россиян, говорится в результатах исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), подготовленного в партнерстве со Всероссийской ассоциацией рыбопромышленников (ВАРПЭ).

"Сегодня едят рыбу раз в неделю и чаще 42% россиян - это в 1,6 раза меньше, чем пять лет назад (в 2018 году - 68%). Среди молодежи показатели еженедельного потребления рыбы не только ниже, но и быстрее снижаются, за пять лет - в 2,5 раза (55% в 2018 году, 31% в 2019 году и 22% в 2023 году)", - рассказали эксперты.

Доля россиян, покупающих рыбу и рыбную продукцию, в последние пять лет остается стабильно высокой: с разной периодичностью такие покупки совершают 93%. В то же время фиксируется снижение частоты покупок: если в 2018 году процент ежемесячных покупателей рыбы и рыбной продукции достигал 81%, то сегодня он составляет 75%. Более четверти - 29% - россиянин покупают рыбу и рыбную продукцию примерно раз в неделю и чаще, отмечается в исследовании.

По данным ВЦИОМ, чаще других еженедельно потребляют рыбу и рыбную продукцию россияне старше 45 лет (47%), жители Северо-Западного (50%), Центрального (46%) и Дальневосточного (47%) федеральных округов, а также граждане с высоким уровнем дохода. Не едят рыбные блюда 4% россиян, среди молодежи 18-34 лет - 8%. Ключевая мотивация включения рыбы в рацион - польза для здоровья (49% от числа употребляющих рыбу). Чаще всего респонденты говорят, что употребляют в пищу скумбрию (46%), сельдь (46%), горбушу (44%), минтай (40%), форель (37%), семгу (35%), кильку или шпроты (31%).

"Пандемия "запустила" процесс изменения структуры спроса на рыбопродукцию - на фоне сокращения расходов массовый потребитель отдает предпочтение более дешевым видам продукции. Важный сигнал для рынка - это ухудшение показателей потребления среди молодежи. Это требует серьезного внимания со стороны производителей и ретейла. Очевидно и то, что ситуация с потреблением рыбы требует все большего внимания со стороны государства - необходимы комплексные меры для популяризации рыбы в стране как это принято в других странах и повышения ее доступности для населения", - подчеркнул президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 23 мая 2023 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.