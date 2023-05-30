ДВМП может не выплатить дивиденды за 2022 год

По итогам 2021 года компания также не выплачивала дивиденды

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Совет директоров ДВМП ("Дальневосточное морское пароходство", головная компания группы Fesco) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, следует из сообщения компании.

"Прибыль ПАО "ДВМП" по результатам 2022 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО "ДВМП" за 2022 год не выплачивать", - отмечается в сообщении.

По итогам 2021 года компания также не выплачивала дивиденды.

Годовое общее собрание акционеров компании пройдет 30 июня в заочной форме. Датой закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в собрании, определено 5 июня.

По данным на 17:40 мск, акции ДВМП в ходе торгов на Московской бирже снижались на 4,2%, опускаясь до 54,53 рубля за бумагу.

О компании

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.

Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант", "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Fesco оперирует сухими терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске и Томске. В управлении группы находятся более 135 тыс. TEU (20-футовый эквивалент), парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц. Флот группы включает 33 транспортных судна в управлении, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.