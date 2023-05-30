Путин во время осмотра центра "Зотов" отметил хороший уровень креативных индустрий в РФ

Президент ознакомился с конкретными проектами и пообщался с их представителями и разработчиками

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник посетил культурно-образовательный кластер в центре "Зотов" на Ходынке. Там он в сопровождении главы АСИ Светланы Чупшевой встретился с предпринимателями - представителями креативной сферы.

В ходе осмотра главе государства в целом рассказали о состоянии этой сферы экономики. Глава АСИ обратила внимание, что вклад креативных индустрий в ВВП России сейчас составляет 4,87%. В ответ Путин заметил: "В мире в целом - 3%, а у нас почти 5% получилось. Хороший показатель".

Президенту также рассказали о регионах - лидерах по развитию креативных индустрий, в их числе - Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград и Тюмень. Ректор "Универсального университета" Екатерина Черкес-заде пояснила, что в креативный сектор входят индустрии архитектуры, дизайна, моды, современного искусства, а также сфера производства самого разного контента (от музыки и театра до видеоигр и новых медиа). По словам Черкес-заде, если вклад креативного сектора в ВВП достигает 5%, эти отрасли начинают активно влиять на другие сферы экономики. Всего на данный момент в России в креативных сферах работают около 750 тыс. предпринимателей.

Общение с представителями креативных индустрий

В ходе осмотра Путин ознакомился с конкретными проектами и пообщался с их представителями и разработчиками. В частности, гендиректор Корпорации развития Якутии Афанасий Саввин предложил разработать рекомендации по развитию креативного бизнеса в РФ. Президент согласился с этим: "Хорошая идея, обязательно надо поддержать". Также глава государства выслушал инициативы по совершенствованию подготовки кадров для креативных индустрий. Он одобрил идею подумать, как и на каких условиях частные вузы могли бы подключиться к программе по созданию современных кампусов при университетах.

В беседе с руководителем ресурсного центра "Фейшен хаб" Георгием Ростовщиковым Путин отметил, что отечественным дизайнерам и производителям одежды сильно повезло, поскольку иностранные конкуренты освободили для них рынок объемом 2 трлн руб. и 2 млн кв. м торговых площадей. Президент подчеркнул, что эту нишу "надо заполнять". В числе прочего глава государства пообещал поручить своему управлению делами использовать продукцию народно-художественных промыслов для подарков, которые делает руководство страны.

Развитие анимации Путин обсудил с председателем совета директоров киностудии "Союзмультфильм", председателем правления Ассоциации анимационного кино Юлианой Слащёвой. По мнению президента, анимация является фундаментом воспитания детей, поэтому важно производить детские игрушки, основанные на образах российских мультипликационных героев. В числе прочего глава государства одобрил и идею открытия кинотеатров в сельских домах культуры.

Отдельно Путин отметил, что РФ обсудит с партнерами из БРИКС продвижение в этих странах российских видеоигр. Так президент ответил на просьбу одного из участников мероприятия помочь отечественным производителям игр с выходом на рынок Китая.

В целом глава государства назвал все направления и проекты, с которыми ознакомился, очень интересными и перспективными. Он попросил обобщить предложения и передать их через Светлану Чупшеву. "Мы постараемся отработать с коллегами в правительстве. Практически каждое из направлений - за ним будущее, [каждое] представляет интерес и заслуживает поддержки со стороны государства. Точно совершенно обещаю, поработаем по каждому. Насколько удастся реализовать ваши планы и ожидания, пока не могу сказать, но постараемся, все очень интересно и впечатляет", - заключил Путин.

О центре "Зотов"

Современный центр "Зотов" создан на базе Московского хлебозавода №5 1931 года постройки. Центр открылся после реконструкции в ноябре 2022 года. Это филантропический проект ВТБ по сохранению и развитию культурного наследия авангарда в искусстве. Он посвящен изучению теории и практики конструктивизма, идеи о создании "нового человека" с помощью среды, а также исследованию того, как направление повлияло на свою эпоху и сегодняшний день.

Кластер унаследовал от бывшего предприятия имя Василия Зотова - хлебореза Филипповской булочной, ставшего министром пищевой промышленности СССР. Он выступал за массовое строительство хлебозаводов, чтобы накормить растущее население Москвы.

Центр представляет из себя многофункциональное пространство, рассчитанное на посетителей разных возрастов. Среди его проектов - выставки, экспозиции, перформансы современных художников, архитекторов, дизайнеров, фотографов и молодых исследователей. Комплекс объединяет два просторных выставочных пространства, два кинозала, детский клуб, общественную зону с книжным отделом, кафе, лекторий и другие площадки.