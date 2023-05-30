Доля продаж российского пива в январе - апреле увеличилась до 68,4%

При этом в целом пиво за этот период показало отрицательную динамику, сообщил представитель компании NielsenIQ Павел Фунтиков

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Доля продаж отечественного пива в России в январе - апреле 2023 года увеличилась до 68,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее (66%). При этом в целом пиво за этот период показало отрицательную динамику - его продажи сократились на 2,7%. Об этом сообщил представитель компании NielsenIQ Павел Фунтиков в ходе Недели российского ретейла.

"Возвращаясь к полке, мы можем видеть, что в целом она не изменилась, тот ассортимент, который был на полке, он остался стабильным, <...> импортное пиво сократилось в ассортименте в пользу локального. Похожую картину можем видеть и в распределении долей продаж в натуральном выражении, где локальное пиво продолжает наращивать свою долю: за последние четыре месяца локальное пиво уже приближается к отметке 70% продаж от всей категории", - сообщил Фунтиков.

Продажи лицензионного пива, в свою очередь, немного сократилось, также уменьшились продажи импортного пива. Тем не менее, хотя пивная продукция и является самой большой категорией на всем рынке алкоголя с точки зрения натуральных продаж с долей более 81%, ее продажи за первые месяцы этого года падают - снижение составило 2,7%.