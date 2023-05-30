30 мая, 14:53

Путин поддержал идею разработать рекомендации по развитию креативного бизнеса в России

Владимир Астапкович/ POOL/ ТАСС
© Владимир Астапкович/ POOL/ ТАСС

Глава государства посетил культурно-образовательный кластер в центре "Зотов"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал хорошей идеей разработать рекомендации по развитию креативных индустрий в стране. Во вторник глава государства посетил культурно-образовательный кластер в центре "Зотов", где пообщался с представителями креативных индустрий.

Один из них, гендиректор Корпорации развития Якутии Афанасий Саввин, выступил с соответствующим предложением. Разработать такой перечень можно было бы совместно с АСИ, отметил Саввин. "Хорошая идея, обязательно надо поддержать", - прокомментировал Путин.

В свою очередь, управляющий партнер "Универсального университета" Мария Ситковская рассказала президенту о подготовке кадров для креативных индустрий. Выслушав предложения, глава государства напомнил о программе по созданию в РФ сети современных кампусов при вузах. Он согласился с идеей подумать над тем, как и на каких условиях частные вузы могли бы подключиться к программе. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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