Стоимость китайского гибридного кроссовера HT-i в России будет начинаться от 4 млн рублей

Автомобиль будет представлен в трех комплектациях: Comfort, Premium и Luxury

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Стоимость гибридного кроссовера HT-i китайского производителя Skywell будет начинаться от 4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Skywell. Автомобиль будет представлен в трех комплектациях: Comfort, Premium и Luxury.

"Стоимость Skywell HT-i в комплектации Comfort - 3 990 000 рублей", - сказано в сообщении. В комплектации Premium цена составит почти 4,5 млн рублей, а в Luxury - почти 4,8 млн рублей.

Кроссовер будет продаваться в пяти цветах: белом, синем, сером, черном и голубом.

Ранее в Москве состоялась презентация HT-i, начало его продаж намечено на июнь.

Компания Skywell - производитель электрических и гибридных автомобилей, основанный в 2017 году. В 2021 году в Китае был впервые представлен пассажирский электрокар Skywell ET5. Официальный дистрибьютор бренда Skywell в России - ООО "Деалон". В 2022 году компания начала в РФ продажи электрокара ET5.