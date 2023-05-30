30 мая, 15:04,
обновлено 30 мая, 15:28

Путин ожидает, что российские дизайнеры одежды заполнят освобожденный иностранцами рынок

Владимир Астапкович/ POOL/ ТАСС
© Владимир Астапкович/ POOL/ ТАСС

По словам президента, отечественным производителям одежды сильно повезло, поскольку иностранные конкуренты освободили для них рынок объемом 2 трлн рублей

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что отечественным дизайнерам и производителям одежды сильно повезло, поскольку иностранные конкуренты освободили для них рынок объемом 2 трлн рублей и 2 млн кв. м торговых площадей.

"Вот вам повезло, ваши иностранные коллеги убрали [свою продукцию с российского рынка], освободили вам жизненное пространство", - обратился глава государства к руководителю ресурсного центра Fashion Hub Russia Георгию Ростовщикову во время посещения во вторник культурно-образовательного кластера в центре "Зотов" на Ходынке. "Свято место пусто не бывает", - рассмеялся в ответ предприниматель. "Для вашей индустрии это особенно показательно - они освободили вам, по предварительным подсчетам, 2 млн кв. м торговых площадей", - указал Путин. "Мы все заполним", - пообещал Ростовщиков. "Да, да, да", - поддержал президент.

Глава государства отметил, что эта ниша составляет 2 трлн рублей. "Надо ее заполнять", - уверен он.

Путин одобрил предложение Ростовщикова организовывать в стране региональные выставки, ярмарки, на которых свою продукцию представляли бы российские дизайнеры, "с большим финалом в Москве, как ВДНХ". "Это точно надо сделать, использование возможностей Москвы, ВДНХ. Там и так мероприятий много, но нужно сконцентрировать [представление продукции отечественных производителей]", - отметил президент. Глава государства также полагает, что существующие меры поддержки отечественных производителей, работающих в индустрии моды, можно донастроить.

Путин также познакомился с образцами одежды, которую российские дизайнеры разработали для людей с ограниченными возможностями по здоровью. Отдельно президенту были представлены произведения российских ювелиров. Специалисты отметили, что в отечественных украшениях часто сам дизайн является более "продающим" фактором, чем металл и камни, которые используются. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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