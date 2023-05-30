"Росэнергоатом" заявил, что Запад на заседании СБ ООН по ЗАЭС может "устроить болтанку"

Ожидается, что на этом заседании глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси огласит принципы, направленные на защиту станции

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Страны коллективного Запада на заседании Совбеза ООН по обеспечению безопасности Запорожской АЭС во вторник могут "устроить болтанку", чтобы дискредитировать Россию. Как заявил ТАСС советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, в этой ситуации прогнозировать его итоги очень сложно.

Заседание запланировано на 15:00 по времени Восточного побережья США (22:00 мск). На нем глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси огласит принципы, направленные на защиту Запорожской АЭС.

"Прогноз в этой ситуации делать очень сложно. Высока вероятность того, что на заседании Совбеза ООН недружественные нам страны попробуют в своем излюбленном стиле устроить болтанку с целью голословного и необоснованного обвинения РФ. Они наверняка будут уводить дискуссию от реального предмета обсуждения", - сказал он.

По его словам, площадка ООН давно не является местом, где вырабатываются конструктивные решения. "К сожалению, все уходит в деструктивный формат, потому что у коллективного Запада цель одна - умножить Российскую Федерацию на ноль", - добавил Карчаа.

Заседание Совбеза будет проходить под председательством главы швейцарского МИД Иньяцио Кассиса. Как сообщило ранее правительство Швейцарии, там также будут присутствовать представители Украины.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что Гросси подготовил план, охватывающий пять принципов: запрет на размещение на ЗАЭС тяжелой военной техники и военнослужащих, запрет на ведение огня с территории и в сторону электростанции, обеспечение безопасности, защита всех внешних линий электропередачи и контроль за соблюдением указанных принципов.