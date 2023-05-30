Движение поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Внуково изменится 2 и 3 июня

График изменят в связи с проведением плановых работ на железной дороге

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. График движения "Аэроэкспрессов" в московский аэропорт Внуково будет изменен 2 и 3 июня в связи с проведением плановых работ на железной дороге, говорится в сообщении компании.

"В связи с проведением плановых работ на железной дороге 2 и 3 июня будет изменен график движения поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Внуково", - отмечается в сообщении.

Так, 2 июня в аэропорт проследуют поезда с Киевского вокзала в 10:00, 12:00, 13:54 и в 22:00, из аэропорта - в 9:00, 11:00, 13:00 и 21:00. Остальных рейсов из/в аэропорт Внуково не будет.

3 июня аэроэкспрессы не будут следовать с Киевского вокзала в аэропорт до 15:00, а из аэропорта - до 14:00. "С 16:00 аэроэкспрессы во Внуково будут курсировать по стандартному расписанию за исключением рейса в 18:00, который будет отменен. Из аэропорта поезда будут следовать по графику с 15:00 за исключением двух рейсов: поезд в 17:00 будет отменен, рейс в 18:00 отправится на три минуты раньше", - уточняется в сообщении.

"Аэроэкспресс" обеспечивает пассажирское железнодорожное сообщение между столицей и основными аэропортами Московского авиационного узла - Внуково, Домодедово и Шереметьево. В 2019 году компания запустила автобусный экспресс-маршрут от станции метро "Ховрино" до аэропорта Шереметьево, в 2022 - от станции метро "Домодедовская" до аэропорта Домодедово. В целях интеграции аэроэкспрессов в транспортную систему столицы в 2019 году маршрут поездов "Аэроэкспресс" от аэропорта Шереметьево продлен до Одинцова.