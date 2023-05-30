В ГД внесли законопроект о полномочиях ЦБ по ведению единого реестра участников финрынка

Документ предусматривает реализацию реестровой модели в части отказа от предоставления организации лицензии на бумажном носителе

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект, согласно которому Банк России будет вести единый реестр участников финансового рынка. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект был подготовлен в соответствии с "Основными направлениями развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов" и инициативами, поддержанными представителями финансового рынка при обсуждении доклада ЦБ для общественных консультаций.

Законопроектом закрепляется функция Банка России по ведению единого реестра участников финансового рынка (ЕРУФР), содержащего информацию о лицах, имеющих право (лицензию) на осуществление деятельности на финансовом рынке, а также о лицах, утративших такое право (лицензию). При этом ведущиеся Банком России в соответствии с профильными федеральными законами книги государственной регистрации кредитных организаций и негосударственных пенсионных фондов, реестры иных участников финансового рынка, будут являться составной частью ЕРУФР. Порядок ведения ЕРУФР, в том числе порядок выдачи выписок из него, устанавливается ЦБ. В отношении ряда участников финансового рынка, по которым законодательством РФ не было предусмотрено ведение отдельного реестра, вводятся нормы о включении сведений о таком участнике в ЕРУФР.

Законопроект предусматривает реализацию реестровой модели в части отказа от предоставления организации лицензии на бумажном носителе, что позволит перейти на исключительно цифровой формат подтверждения права осуществлять деятельность на финансовом рынке, говорится в пояснительной записке. Для всех участников рынка законопроектом унифицируется момент возникновения права осуществления деятельности на финансовом рынке и момент прекращения такого права. В качестве момента возникновения права устанавливается день внесения сведений об участнике рынка в профильный реестр, который является составной частью ЕРУФР. В качестве момента прекращения права устанавливается время и день, определяемые решением ЦБ об отзыве (аннулировании) лицензии.

Информация о принятых решениях будет размещаться Банком России на его официальном сайте в интернете. "Внедрение ЕРУФР позволит обеспечить доступ заинтересованных лиц к информации в цифровом формате о наличии (отсутствии) у участников финансового рынка права (лицензии) на осуществление деятельности на финансовом рынке, что направлено на повышение защищенности прав инвесторов", - указывают авторы документа.