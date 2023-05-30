Индекс промпроизводства в Подмосковье вырос почти на 6%

По словам зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой, промышленность области постепенно восстанавливает логистические цепочки своих производств и возвращается к привычным темпам роста

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Почти на 6% вырос индекс промышленного производства в Московской области с января по апрель текущего года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В сфере обрабатывающих производств рост составил почти 7%, об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Рост промпроизводства Подмосковья с января по апрель 2023 года вырос на 5,8%, при этом в сфере обрабатывающих производств рост был еще выше - 6,9%. Таким образом, промышленность региона постепенно восстанавливает логистические цепочки своих производств и возвращается к привычным темпам роста", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе рассказали, что одним из драйверов роста промышленного производства региона стала металлургическая промышленность, которая выросла на 62,5%. Также более чем на 20% в области выросло производство готовых металлических изделий.

Отмечается, что рост в сфере производства напитков составил 10%, в сфере производства резиновых и пластмассовых изделий - 17,5%.