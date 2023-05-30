Администрация Эрдогана опровергла утверждения о продаже компании Botas

В турецких СМИ ранее цитировалось высказывание председателя Партии победы Умита Оздага о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы планирует продать Botas, Turkish Airlines и "Государственные железные дороги"

АНКАРА, 30 мая. /ТАСС/. Центр по борьбе с дезинформацией, учрежденный под эгидой управления по коммуникациям администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, опроверг во вторник появившиеся ранее в некоторых СМИ утверждения, что несколько турецких госкомпаний могут продать.

"Утверждение о том, что компании Botas, Turkish Airlines и "Государственные железные дороги" (Devlet Demiryollari) будут проданы, не соответствует действительности. Эти организации не продаются какой-либо стране или компании", - говорится в заявлении ведомства.

"Данные компании являются компаниями с международной репутацией, необоснованные предположения в их отношении не нужно принимать во внимание", - отметили в центре.

Ранее в турецких СМИ цитировалось высказывание председателя Партии победы Умита Оздага о том, что Эрдоган якобы планирует продать три компании.

24 мая телеканал Halk TV со ссылкой на бывшего функционера Botas Али Арифа Актюрка заявил, что "Газпром" якобы может предложить Турции передать ему в управление госкомпанию Botas в обмен на погашение задолженностей за поставляемый этой стране российский природный газ. 25 мая сами Botas и "Газпром" опровергли эти утверждения как не соответствующие действительности.