30 мая, 16:49

Около 85% дорог новых регионов РФ планируют привести в нормативное состояние к 2027 году

Это составляет порядка 4 тыс. км дорожной сети, уточнил вице-премьер Марат Хуснуллин

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Около 85% дорог опорной сети новых регионов РФ планируется привести в нормативное состояние к 2027 году в рамках подписанных 30 мая меморандумов о плане развития дорожной сети ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в Telegram-канале.

"К 2027 году в нормативное состояние приведем не менее 85% дорог опорной сети - это порядка 4 тыс. км дорожной сети новых регионов", - отметил Хуснуллин.

В документах определены планы работ по ремонту, содержанию и приведению дорог к нормативному состоянию.

Кроме того, запланированы ремонтные работы на участках улично-дорожной сети общей протяженностью более 277 км.

Всего к 2025 году в четырех новых субъектах РФ будет обеспечено содержание более 37 тыс. км автомобильных дорог регионального, муниципального и местного значения. 

Теги:
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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