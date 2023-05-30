30 мая, 15:22

Президент Бурунди подтвердил интерес к технологиям России в сфере мирного атома

БУЖУМБУРА /Бурунди/, 30 мая. /ТАСС/. Президент Бурунди Эварист Ндайишимийе подтвердил заинтересованность в использовании российских технологий в сфере мирного атома. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник на пресс-конференции по итогам визита в Бурунди.

"Мы подтвердили нацеленность обеих сторон на скорейшее завершение подготовки - уже с учетом этой дорожной карты - межправительственного соглашения по сотрудничеству в сфере мирного использования ядерной энергии. Президент Бурунди подтвердил заинтересованность в использовании российских технологий в этой сфере для создания соответствующей отрасли в Бурунди", - сказал глава российского дипведомства. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичБурундиРоссияНдайишимийе, Эварист
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