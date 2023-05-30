30 мая, 15:23,
обновлено 30 мая, 15:43

Лавров сообщил, что Россия отправит удобрения в Нигерию на безвозмездной основе

© ТАСС/ Ruptly

По словам главы МИД РФ, удобрения отправят в ближайшем будущем

БУЖУМБУРА /Бурунди/. 30 мая. /ТАСС/. Москва планирует в ближайшем будущем отправить в Нигерию партию российских удобрений на безвозмездной основе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник на пресс-конференции по итогам визита в Бурунди.

"Еще в прошлом сентябре президент [России Владимир] Путин объявил, что незаконно арестованные 300 тыс. тонн наших удобрений в портах ЕС мы готовы безвозмездно передать африканским странам. Руководство Евросоюза в полном соответствии с колониальными практиками и привычками блокировало эту инициативу, - сказал он. - Долгие шесть месяцев ушло на то, чтобы хотя бы первую партию в 20 тыс. тонн направить в Малави, и вот на днях состоялась еще одна отправка сопоставимого количества удобрений в Кению, планируется такая же поставка в Нигерию в ближайшем будущем". 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичНигерияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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