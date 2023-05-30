Экспертный совет "Единой России" поддержал законопроект о социальных счетах и вкладах

Новые банковские продукты предполагают гарантированное начисление дохода в размере процентной ставки в привязке к ключевой ставке Банка Росси

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Экспертный совет "Единой России" на заседании во вторник поддержал законопроект, который предусматривает создание особых банковских продуктов для граждан с низкими доходами - социального банковского счета и социального банковского вклада.

"Данная законодательная инициатива была поддержана Центральным банком, министерством финансов, Минцифры и Федеральной службой безопасности. Также она была рассмотрена на группе экспертного совета, о чем есть копии экспертного решения в материалах. Проект решения будет звучать так - рекомендовать координационному совету фракции поддержать законопроектную инициативу и рекомендовать ее к принятию в первом чтении при условии доработки", - сказал первый замглавы фракции "Единая России" в Госдуме Дмитрий Вяткин.

Законопроект внесла в нижнюю палату парламента группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Новые банковские продукты предполагают гарантированное начисление дохода в размере процентной ставки в привязке к ключевой ставке Банка России.