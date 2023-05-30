30 мая, 15:32

Путин обещал обсудить с Минфином обнуление НДС для производителей спецэффектов

Владимир Астапкович/ POOL/ ТАСС
© Владимир Астапкович/ POOL/ ТАСС

Так глава государства отреагировал на просьбу генерального директора ООО "Мрпост" Армана Яхина во время посещения центра "Зотов"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с Минфином возможность отмены налога на добавленную стоимость (НДС) для производителей визуальных эффектов для киноиндустрии. Так глава государства отреагировал на просьбу генерального директора ООО "Мрпост" Армана Яхина во время посещения центра "Зотов" в Москве во вторник.

"Нужно посмотреть. Надо с Минфином проговорить, конечно", - сказал Путин. "У них всегда оторопь возникает, когда нужно обнулять НДС. Надо поговорить, потому что у вас не такой большой объем", - добавил он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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