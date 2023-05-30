Путин пообещал обсудить продвижение российских видеоигр в странах БРИКС

Президент назвал рынок колоссальным

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Россия обсудит с партнерами из БРИКС продвижение в этих странах российских видеоигр, отметил во вторник президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки "Развитие креативной экономики в России".

Так он ответил на просьбу одного из участников мероприятия помочь российским производителям игр с выходом на рынок Китая.

"Мы поставим это в переговорный процесс с нашими партнерами. Рынок колоссальный. И не только Китай - во всех странах БРИКС", - заверил в ответ глава государства.