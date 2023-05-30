Слащева попросила Путина поддержать создание особой экономической зоны для кино в Москве

Также гендиректор Киностудии им. Горького попросила главу государства окончательно приравнять анимацию с IT-сферой, снизив ей налог на прибыль до 3%, и поддержать сериальное производство

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Председатель правления киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор Киностудии им. Горького Юлиана Слащева от лица отрасли обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать создание Московского международного кинокластера. Также она попросила главу государства окончательно приравнять анимацию с IT-сферой, снизив ей налог на прибыль до 3%, и поддержать сериальное производство.

"Для стимулирования роста количества отечественных проектов в кино и анимации мы предлагаем создать в Москве особую экономическую зону для кино - Московский международный кинокластер. Тогда под покровительством правительства Москвы мы смогли бы получать определенные преференции, налоговые льготы и, может быть, какие-то возможности дополнительного развития для того, чтобы проектов стало больше, - сказала она Путину, который посетил во вторник в центре "Зотов" выставку "Развитие креативной экономики в России". - Для анимации мы просим окончательно уровнять нас с IT и снизить нам налог на прибыль до 3%, как у них. Все, что мы заработаем, всю прибыль мы обещаем пустить на новые проекты".

По словам Слащевой, эти меры окажут "безусловное влияние" на количество проектов российских отечественных мультфильмов. Для увеличения их числа она также попросила поддержать сериальное производство. "Анимация сегодня получает не очень большую поддержку, мы хотели бы попросить отдельный конкурс сделать в анимации и выделить им дополнительно 1 млрд [рублей], как вы через Фонд кино выделили на полнометражную анимацию", - добавила она.

Она обратила внимание, что анимация является одной из самых ярких и быстрорастущих отраслей креативной экономики. Последние годы особо сплотили все восемь российских анимационных студий, которые решают возникающие в отрасли проблемы вместе, заключила Слащева.