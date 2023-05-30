Помощник госсекретаря США примет участие в Бакинской энергетической неделе

Джеффри Пайетт также намерен встретиться с представителями в области энергетического сектора в правительствах других стран и организаций, помимо азербайджанских

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов, экс-посол Соединенных Штатов на Украине и в Греции Джеффри Пайетт посетит столицу Азербайджана с 30 мая по 2 июня для участия в Бакинской энергетической неделе. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Госдепартамента.

"Находясь там, [в Баку] он примет участие в 28-й ежегодной Бакинской энергетической неделе, которая включает Международную выставку "Нефть и газ Каспия", Каспийскую международную выставку "Энергетика и зеленая энергия" и Бакинский энергетический форум. Он встретится с азербайджанскими чиновниками и обсудит с ними энергетическую безопасность и возможности более активного использования возобновляемых источников энергии", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что Пайетт также намерен встретиться с представителями в области энергетического сектора в правительствах других стран и организаций.