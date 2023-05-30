В Москве планируют вложить более 6,5 млрд рублей в развитие участка бывшей промзоны

На участке построят общественные и деловые объекты, где смогут работать почти 1,5 тыс. человек

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Право на комплексное развитие участка бывшей промзоны "Серп и Молот" выставлено на торги в Москве, размер инвестиций может составить более 6,5 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"Город выставил на торги право на комплексное развитие участка бывшей промзоны "Серп и Молот", который расположен вдоль Перовского проезда на территории площадью 1,7 га. Инвестиции в реализацию проекта составят более 6,5 млрд рублей. На участке построят общественные и деловые объекты, где смогут работать почти 1,5 тыс. человек", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что сейчас на территории бывшей промзоны на юго-востоке столицы расположены старые склады и автосервисы. В аукционе смогут принять участие любые заинтересованные лица, соответствующие предъявляемым требованиям, в том числе собственники имущества, расположенного на этой территории.

"В ходе реорганизации территории на участке бывшей промзоны "Серп и Молот" планируется возвести более 60 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости, включая офисные здания, магазины, кафе, объекты для проведения выставок, ярмарок и деловых мероприятий", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.