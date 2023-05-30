В Коми создадут туристический кластер по программе "Гектар в Арктике"

Проект прорабатывается совместно с Корпорацией по развитию Дальнего Востока и Арктики

СЫКТЫВКАР, 30 мая. /ТАСС/. Туристический кластер "Северное сияние" создадут в Республике Коми по программе "Гектар в Арктике", сообщил во вторник руководитель регионального комитета имущественных и земельных отношений Андрей Майер.

"Организована работа по созданию проекта туристско-рекреационного кластера "Северное сияние" с целью развития туризма в Республике Коми в рамках программы "Гектар в Арктике". Ведется серьезная и масштабная работа совместно с коллегами из отраслевых ведомств и Корпорацией по развитию Дальнего Востока и Арктики", - сказал Майер на заседании координационного совета, посвященного вопросам развития Арктики.

По его словам, определены локации для развития туризма, проведена инвентаризация земель для выявления новых инвестиционно привлекательных земельных участков, точек туристического притяжения. В ближайшее время приступят к разработке концепции и стратегии проекта. "Республика Коми является первым, пилотным, регионом, в котором начата работа по созданию проекта туристско-рекреационного кластера "Северное сияние" в рамках программы "Гектар в Арктике", - добавил Майер.

Дополнительные земли для программы

Кроме того, власти республики намерены увеличить территории земель для предоставления гражданам в безвозмездное пользование по программе "Арктического гектара" на 12,7 га. Дополнительные площади выделят в Инте и Усть-Цилемском районе по просьбам граждан. "В настоящее время разработан проект закона республики, перечень территорий для предоставления гражданам будет дополнен тремя новыми территориями - в Инте общей площадью 10 га и в Усть-Цилемском районе будет расширена граница существующей территории "Бык-1" на 2,7 га. Такие предложения поступили от муниципальных администраций с учетом заинтересованности граждан. Проект планируется рассмотреть на заседании Госсовета республики в июне", - сказал Майер.

По его данным, всего в 2022 году выбрали 59 участков суммарно на 2,9 тыс. га во всех четырех муниципалитетах Коми, включенных в Арктическую зону России, - в Воркуте, Инте, Усинске и Усть-Цилемском районе. По данным на 29 мая, поступило 74 заявления на получение "Арктического гектара". Жители берут землю для строительства индивидуальных домов, ведения личного хозяйства, садоводства и огородничества, выращивания тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, для занятий спортом, организации туризма и развлечений. Так, в Усинске граждане получили участки для разведения рыбы и организации спортивного досуга.

Глава республики Владимир Уйба, сообщил, что на собственном примере понял, что получить гектар в Арктике непросто. "Я не смог взять "Арктический гектар" и объясню. Я захотел построить дом, баню, надворные постройки, хлев, подсчитал затраты и обратился в Сбербанк за кредитом на 6 млн рублей. Оказалось, что нужно заложить имущество с коэффициентом 1,75 на сумму кредита, то есть на 10-11 млн рублей. Ничего сделать с заложенным имуществом нельзя. Я понял, что не потяну. Нужно федеральному центру доносить, что созданный механизм для многих не реализуем, это нерабочая история", - сказал глава Коми.

В подтверждение своих слов он привел данные - жители других регионов России подали всего 12 заявок на гектары в Коми, в основном это бывшие жители республики. Заявок очень мало, должно быть в разы больше, считает глава республики.

О программе

Программа "Гектар в Арктике" начала реализовываться 1 августа 2021 года, в ней участвуют семь регионов Арктической зоны России. Наибольшее количество заявлений на земельные участки поступило в Мурманской области. Как отмечал в феврале министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, с начала действия программы поступило почти 11 тыс. заявок, около 3,5 тыс. человек заключили договоры безвозмездного пользования. По данным министра, 69% заявителей используют землю под индивидуальное жилищное строительство, 11% - для сельского хозяйства, 9% - для предпринимательства, такое же количество - для отдыха и рекреации.