Tinder начал уведомлять россиян о прекращении работы через месяц

При входе в приложение сервиса можно увидеть соответствующее сообщение

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Сервис онлайн-знакомств Tinder начал уведомлять российских пользователей о прекращении работы в стране с 30 июня. Соответствующее сообщение появляется при входе в приложение сервиса.

"Сервис Tinder прекратит работу в России 30 июня 2023 года. До этого момента пользователи по-прежнему смогут создавать пары и общаться", - следует из обращения к пользователям.

Ранее компания Match Group, которой принадлежит сервис онлайн-знакомств Tinder, объявила, что прекратит свою деятельность в России к 30 июня. Match Group, помимо Tinder, также владеет сервисами Match.com, Meetic, OkCupid, Hinge, PlentyOfFish, Ship и OurTime.

Переход российских пользователей с сервиса знакомств Tinder на отечественные площадки может занять от одного до полутора лет, сообщал позднее ТАСС генеральный директор российского сервиса для знакомств "Мамба" Андрей Бронецкий. По его подсчетам, доля Tinder среди других приложений для знакомств в России составляет 20-25%.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков предположил, что больше 90% российских пользователей Tinder перейдут на российские площадки в течение 2023 года.