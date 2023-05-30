Росприроднадзор подал иск к ЧМК на 262,9 млн рублей

Исковое заявление поступило 12 мая в Арбитражный суд Челябинской области

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора подало иск к Челябинскому металлургическому комбинату (ЧМК, входит в "Мечел") на сумму 262,9 млн рублей. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Исковое заявление поступило 12 мая в Арбитражный суд Челябинской области. Подробности о претензиях Росприроднадзора к ЧМК в картотеке не приводятся. Решения суда о принятии иска к производству пока нет.

В "Мечеле" не прокомментировали ТАСС информацию об иске.

ЧМК - одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также крупный производитель нержавеющей стали в России.