Загрузка отелей Петербурга на День города на 10% превысила показатели 2022 года

Как сообщили в пресс-службе комитета по развитию туризма, это может быть связано с "богатым событийным календарем" города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербург принял около 140 тыс. гостей на выходных 27-28 мая, когда проходило празднование 320-летия основания города. Загрузка отелей в этот период превысила 70%, что на 10% больше показателя 2022 года, сообщила во вторник пресс-служба комитета по развитию туризма.

"По данным "Турбарометра Санкт Петербурга", число туристов и экскурсантов, посетивших Санкт Петербург на выходных 27-28 мая, составило порядка 140 тыс. За эти два дня гости принесли в экономику Северной столицы более 4,5 млрд рублей. Загрузка качественного номерного фонда в эти выходные поднималась до 71% - на 10% превысив показатели аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.

В комитете связывают такое начало высокого сезона "в значительной степени с богатым событийным календарем Северной столицы". Одним из самых ярких мероприятий празднования стал Петровский фестиваль огня, соединивший световое и пиротехническое шоу с участием команд из разных стран.

В числе предстоящих событий сезона, которые, как ожидается, вызовут интерес у гостей города, - Фестиваль духовых оркестров в День России, праздник выпускников школ "Алые паруса", Фестиваль цветов ко Дню семьи, любви и верности, День ВМФ, сап-карнавал и многие другие.