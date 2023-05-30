В России отзывают 142 автомобиля Jeep Wrangler

Владельцы подпадающих под отзыв автомобилей будут проинформированы о необходимости предоставить транспортное средство в дилерский центр для ремонтных работ

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. АО "ЭфСиЭй Рус", официальный представитель Jeep в России, отзывает 142 автомобиля Jeep Wrangler, реализованных в период с февраля 2020 года. Об этом сообщается во вторник на сайте Росстандарта.

В Росстандарте отметили, что рама отзываемых транспортных средств "может иметь неиспользуемую шпильку, которая в случае дорожно-транспортного происшествия может войти в соприкосновение с топливным баком, что при определенных условиях способно вызвать утечку топлива". На всех транспортных средствах будет выполнен осмотр рамы и при необходимости произведено удаление неиспользуемой шпильки.

Все владельцы автомобилей, подпадающих под отзыв, будут проинформированы о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонтных работ. Кроме того, владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить на сайте Росстандарта, подпадает ли их авто под отзыв, сопоставив VIN-код автомобиля с перечнем, подпадающих под отзывную программу. Ремонтные работы будут проводиться бесплатно, говорится в сообщении.