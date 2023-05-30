Орешкин допустил рост доли креативных индустрий в экономике к 2030 году до 6% ВВП

Помощник президента РФ отметил, что доля занятости в креативных профессиях увеличится с 4,67% до 15%

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Доля креативных индустрий в экономике России может вырасти до 6% ВВП к 2030 году. Об этом сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин.

"У нас очень долго жило убеждение, что творчество не может быть равно коммерции или зарабатыванию денег. Креативные индустрии, которые находятся на стыке творчества, технологий и бизнеса, эту ситуацию, к счастью, меняют. Согласно принятой правительством концепции развития креативных индустрий, к 2030 году их доля в экономике страны должна вырасти до 6%. <...> А доля занятости в креативных профессиях увеличится с 4,67% до 15%. Будем разрабатывать для этой отрасли экономики пакет мер поддержки", - сказал Орешкин, слова которого приводит пресс-служба Агентства стратегических инициатив.

Он отметил, что потенциал России и в искусстве, и в изобретательстве всегда был на самом высоком уровне, но редко когда приводил к серьезному экономическому результату. Во многих странах, по словам Орешкина, экономический вклад креативных индустрий достигает 10%, а иногда и более процентов ВВП, в России показатель равен 4,87% ВВП.