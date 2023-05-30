Ростовская область и Белоруссия утвердили план мероприятий по развитию сотрудничества

По словам ростовского губернатора Василия Голубева, в частности, зафиксирована хорошая динамика в сферах внешнеторгового оборота и отраслевого сотрудничества

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН /Ростовская область/, 30 мая. / ТАСС/. План мероприятий по развитию сотрудничества на ближайшие два года утвердили Ростовская область и Белоруссия. Соответствующий документ во вторник на площадке народного военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты" в Неклиновском районе подписали губернатор региона Василий Голубев и председатель Государственного комитета по стандартизации Белоруссии Валентин Татарицкий, передает корреспондент ТАСС.

"Еще раз подтвердили намерение двигаться дальше результативно и плодотворно в [рамках] принятых ранее решений и документов, которые подписывались в самых разных направлениях президентами [России и Белоруссии]. И итоги 2022 года, и итоги [с начала] текущего года показывают хорошую динамику в самых разных направлениях: это и внешнеторговый оборот, и отраслевое сотрудничество. Сегодня мы еще больше конкретизируем наше взаимодействие, создаем новые условия для развития российско-белорусских отношений и создания новых возможностей для реализации самых разных планов здесь, на донской земле, и в Республике Беларусь. В полном объеме удовлетворены нашими отношениями", - сказал Голубев.

По его словам, важным результатом совместной работы является значительный рост торгового оборота и активный обмен визитами. Внешнеторговый оборот Ростовской области с Белоруссией в 2022 году показал рост почти на 50%: экспорт - на 28,2%, импорт - на 67%. В 2023 году положительная динамика сохраняется.

Татарицкий отметил значительные результаты совместной работы в сфере промышленной кооперации, в сфере культуры, сельского хозяйства, транспортной отрасли. В частности, зафиксирован рост интереса к портовой инфраструктуре.

"В рамках того соглашения, которое было подписано в ноябре 2022 года между правительством Ростовской областью и Республикой Беларусь, сегодня реализуется в подписанном плане мероприятий на дальнейшую перспективу. Хочется констатировать те факты, которые свидетельствуют об очень продуктивной нашей работе. Мы участвуем в ряде инвестиционных проектов, которые реализуются в Ростовской области. В частности, мы посетили [завод] "Ростсельмаш" и говорили о том, какое взаимодействие может быть [в этом направлении]", - отметил Татарицкий.