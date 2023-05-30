Инвестиционную программу РЖД планируют определить в III квартале 2023 года

Сейчас она находится в стадии обсуждения, сообщил замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Инвестиционную программу холдинга "Российские железные дорогие" (РЖД) планируется определить в III квартале текущего года. Об этом сообщил журналистам замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов в кулуарах конференции "PRO//Движение. Контейнеры 2023. Форсайт рынка".

"Сейчас в стадии обсуждения [инвестпрограмма РЖД на 2024 год]. И все источники, которые сейчас есть, консолидируются, в том числе там тарифные решения, в том числе и субсидии, привлечение заемного финансирования. Поэтому сейчас итоговой цифры пока нет. Я думаю, это ближе в III квартале будет уже окончательно определено", - сказал он.

В феврале 2023 года первый замглавы РЖД Вадим Михайлов отмечал, что уровень инвестиционной программы холдинга "Российские железные дороги" в 2024-2025 годах может составить 1,2-1,3 трлн рублей. В декабре замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов сообщил, что в 2024-2025 годах ожидается увеличение инвестиционной программы холдинга примерно на 50% к уровню 2023 года. Таким образом, инвестпрограмма РЖД может составить около 1,5 трлн рублей.

В начале ноября 2022 года правительство РФ утвердило инвестиционную программу РЖД на 2023 год. Общий объем инвестпрограммы РЖД на текущий год станет рекордным по размеру - свыше 1 трлн 70 млрд рублей.

Инвестпрограмма предусматривает развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры, в том числе строительство новых линий, модернизацию существующих. Она, в частности, предполагает развитие Восточного полигона (Трассиба и БАМа), инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна.