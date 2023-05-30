Новак поручил обеспечить регулярные продажи бензина и дизеля на биржевом рынке

Вице-премьер России заявил о необходимости отслеживать цены на заправках и в оптовом сегменте с учетом летнего спроса и сезона ремонтов НПЗ

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Вице-премьер России Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов с участием представителей Минэнерго, Министерства финансов, Федеральной антимонопольной службы, нефтяных компаний, а также Игоря Артемьева, являющегося помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства России.

По итогам совещания Новак поручил производителям топлива обеспечить равномерные и регулярные продажи бензина и дизельного топлива на биржевом рынке.

"Необходимо отслеживать цены на заправках и в оптовом сегменте с учетом летнего роста спроса и сезона ремонтов НПЗ. Нефтяным компаниям продолжить активную работу со штабом по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов при Минэнерго", - сказал он.