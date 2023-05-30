Российские пивовары выступили за принятие отдельного закона для отрасли

Они также заявили о необходимости создания отличных от другого алкоголя правил регулирования

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российские пивовары выступают за принятие отдельного закона для отрасли и создание отличных от другого алкоголя правил регулирования. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) по итогам сессии "Борьба за суверенитет: почему у российского пива свой путь" в рамках форума "Неделя российского ретейла".

"Пивоваренная индустрия нуждается в отличных от другого алкоголя правилах регулирования и отдельном позиционировании - по примеру опыта российских виноделов", - говорится в сообщении.

Как отметил в ходе сессии исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов, в текущих условиях бизнес сталкивается с различными вызовами. "Концепция, при которой действуют разные правила для разных видов алкоголя, позволит обратить внимание регулятора на конкретные вызовы отдельно взятой индустрии и распределять преференции более адресно", - объяснил он.

Раздельное регулирование для пива может не только стать ощутимой мерой поддержки в текущей экономической ситуации, но и позволит сместить спрос с крепкого алкоголя в пользу слабоалкогольных напитков, подчеркнул президент компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев. По его словам, еще одним драйвером развития отрасли может стать открытие дополнительных каналов продаж и дальнейшее сдерживание роста акцизов.