В России эксперимент по маркировке соков пройдет с 1 июня по 31 августа 2023 года

В пресс-службе Минпромторга сообщили, что участники будущих экспериментов обладают соответствующим опытом работы и необходимыми техническими решениями

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Эксперимент по маркировке отдельных видов безалкогольных напитков, в том числе соков, пройдет в России с 1 июня по 31 августа 2023 года, соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Значительная часть будущих участников эксперимента являются участниками оборота упакованной воды и пивоваренной продукции, которые уже подлежат обязательной маркировке. Такие участники обладают опытом работы с маркировкой и необходимыми техническими решениями", - прокомментировали в пресс-службе Минпромторга РФ.

Всего о готовности принять участие в эксперименте заявили более 10 компаний, сообщили ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки "Честный знак"). Как отметил заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов, для проведения пилотного проекта все готово: технологии уже отработаны в других товарных группах - вода, молоко, пиво. Сложностей с его проведением не ожидается, на рынке достаточно необходимого оборудования и расходных материалов.

"Многие производители уже внедрили маркировку других видов товаров, которые они производят, и уже умеют работать с "Честным знаком", понимают процессы, связанные с маркировкой. По нашим данным, таких более 60% от общего числа. При этом в условиях введения акциза на сладкие напитки именно маркировка может стать действенным механизмом его администрирования и создать равные конкурентные условия для легальных производителей", - подчеркнул он.

Согласно данным исследований Высшей школы экономики, которые приводят в ЦРПТ, за последний год доля фальсификата и контрафакта на рынке соков и сладких вод выросла на одну пятую и на сегодняшний день составляет более 12%. Маркировка позволит покупателям проверять легальность приобретенной продукции в бесплатном приложении "Честный знак". С его помощью можно ознакомиться с сертификатами соответствия и подать жалобу в случае обнаружения нарушения, подчеркнули в ЦРПТ.

Что касается цен, то пилотный проект не скажется на стоимости напитков: коды маркировки будут предоставлены бесплатно, а участие в нем добровольное. Если маркировка станет обязательной, она также не окажет значимого влияния на цены: роста стоимости не произошло ни в одной из 11 маркируемых групп товаров, объяснил Юсупов. Согласно данным центра отраслевой экономики "НИФИ" Минфина РФ, рост конечной стоимости продукции в результате введения маркировки не превысит 1% за шесть лет.

О маркировке

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 года началось поэтапное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Также в настоящее время проводится эксперимент по маркировке медицинских изделий.