Evraz в 2022 году снизил выпуск стали на 5,9%

Компания произвела 12,8 млн т стали

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Горно-металлургическая компания Evraz по итогам 2022 года снизила выпуск стали на 5,9% по сравнению с 2022 годом, до 12,8 млн тонн, следует из отчета "ЕвразХолдинг Финанс".

"В 2022 году Evraz произвел 12,8 млн т стали, что на 5,9% ниже уровня предыдущего года", - говорится в отчете.

Доля Evraz в производстве стали в России в 2022 году составила 15%, а доля в добыче угля - 20%. За 2022 год объем добычи коксующегося угля Evraz составил 21,5 млн тонн.

Ранее компания сообщала, что не смогла привлечь аудитора для подготовки результатов по МСФО за 2022 год из-за введенных против компании санкций Великобритании. В связи с этим Evraz, как говорилось в том сообщении, вероятно, не сможет подготовить и опубликовать в необходимые сроки годовой отчет и отчет по международным стандартам финансовой отчетности по итогам прошлого года.

Evraz является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане, входит в число крупнейших производителей стали в мире.