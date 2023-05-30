Производители заявили о готовности к старту маркировки в России сладких напитков

Директор по производству ГК ПД "Бавария" Азамат Цховребов сообщил, что компания маркирует продукцию, которая подлежит этой процедуре, с 1 декабря 2021 года

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Производители газировки и безалкогольных напитков готовы приступить к маркировке своей продукции. Об этом заявили ТАСС во вторник опрошенные представители отрасли.

"Мы убеждены, что участие в системе электронного учета "Честный знак" в наших же интересах, и маркировка станет хорошим подспорьем в борьбе с контрафактом. Это очень актуально, так как, к сожалению, уже были выявлены и случаи подделки нашей продукции. Сейчас мы активно готовимся к внедрению "Честного знака" в товарной группе "Сладкая вода", - рассказал директор по производству ГК ПД "Бавария" Азамат Цховребов.

По его словам, компания маркирует всю свою продукцию, которая подлежит этой процедуре, с 1 декабря 2021 года. С 1 апреля приступили к маркировке разливного пива в кегах. У предприятия, как отметил его представитель, широкая линейка сладких напитков. "Мы реализуем продукцию в розничных сетях и торговых точках по всей России, а также в Азербайджане, Киргизии, Грузии, Узбекистане, ОАЭ и ряде африканских стран", - сообщил Цховребов.

Второй год маркируют продукцию и на заводе BAIKALSEA Company. "Это позволило повысить доверие покупателей к нашему продукту. Маркировка позволила создать справедливые условия конкуренции, а также выявлять подделки. Мы выпускаем и сладкие напитки, они также пользуются большой популярностью, а значит, вопросы доверия к брендам и борьба с подделками остаются актуальными", - сказал генеральный директор компании Руслан Коковин.

Он заявил, что на предприятии технологии по нанесению маркировки на продукцию отработаны. "Уверены, что эксперимент по маркировке сладких напитков пройдет успешно и эта мера поможет очистить рынок от подделок, а самое главное потребитель сможет выбирать только качественный продукт", - подчеркнул Коковин.

К старту маркировки безалкогольных напитков все готово на пивоваренном заводе "Вятич". "Благодаря постоянной модернизации оборудования, педантичному отношению каждого сотрудника к своему делу, мы оснастили все производственные линии. На них уже разливается упакованная вода и пиво, а в установленные сроки начнем маркировать на них и сладкие напитки", - сообщил заместитель генерального директора завода Сергей Ворончихин.

О маркировке

В России с 1 июня по 31 августа 2023 года пройдет эксперимент по маркировке безалкогольных напитков в государственной системе маркировки "Честный знак". Соответствующее постановление правительства, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

С предложением провести эксперимент по маркировке соков и сладких напитков ранее выступил Минпромторг. Инициатива была поддержана Госдумой, общественными организациями, в ее поддержку выступили также сами производители, которые отметили, что готовы вступить в эксперимент еще до его официального объявления. Всего о готовности принять участие в эксперименте уже заявили более 10 производителей, сообщили ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки).

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 года началось поэтапное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Также в настоящее время проводится эксперимент по маркировке медицинских изделий.