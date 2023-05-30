30 мая, 18:20

В Запорожской области планируют запустить все предприятия к концу 2025 года

Врио губернатора региона Евгений Балицкий заявил, что суммарный объем отгруженной продукции будет увеличен в четыре раза с ростом на 30% количества рабочих мест

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Все находящиеся в Запорожской области промышленные предприятия должны быть запущены к концу 2025 года, сообщил во вторник врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"100% промышленных предприятий должны быть запущены к концу 2025 года, а суммарный объем отгруженной продукции будет увеличен в четыре раза с ростом на 30% количества рабочих мест по сравнению с 2023 годом", - написал Балицкий в Telegram-канале.

Он добавил, что до 2030 года планируется ввести 2 млн кв. м жилья, включая 800 тыс. кв. м индивидуального жилищного строительства. По его словам, до 2025 года будет отремонтировано 25 дворовых и общественных территорий региона и проведен капремонт 56 км магистральных водоводов.

Как отметил Балицкий, власти также собираются поддержать аграриев: до 2025 года планируется довести до них 4,7 млрд рублей господдержки, реконструировать и дооснастить мелиоративные системы, что увеличит площадь поливных земель до 120 тыс. га. Также планируется восстановить племенную работу в животноводческих хозяйствах и увеличить экспорт зерна до 1,6 млн тонн. 

Теги:
РоссияБалицкий, Евгений Витальевич
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