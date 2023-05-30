"Каких списков у нас только нет". Глава ФНС ответил на вопрос о перечне блогеров

Даниил Егоров ранее заявил, что Федеральная налоговая служба продолжит разъяснять блогерам, как правильно и своевременно уплачивать налоги и другие обязательные платежи

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) имеет самые разные списки, рассказал журналистам во вторник глава ведомства Даниил Егоров, отвечая на вопрос о существовании списка блогеров, которых планируется проверять на предмет неуплаты налогов.

"У нас и список блогеров есть, и каких списков у нас только нет. <...> И рестораторов списки есть тоже. И банковские. И всех юрлиц списки есть", - сказал Егоров.

Глава ФНС ранее заявлял в Совете Федерации, что Федеральная налоговая служба РФ продолжит разъяснять блогерам, как правильно и своевременно уплачивать налоги и другие обязательные платежи.

Ранее сенаторы включили в постановление Совета Федерации "О реализации налоговой политики в целях обеспечения экономического роста" рекомендацию правительству рассмотреть вопрос о дальнейшем совершенствовании налогообложения физических лиц и организаций за деятельность в интернете, в том числе блогерскую. По словам зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и налогам Андрея Епишина, речь не идет о разработке нового законопроекта.

Уход от налогов

Ранее в интервью ТАСС на полях Петербургского международного юридического форума председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что блогеры в основном используют схемы искусственного дробления бизнеса для уклонения от уплаты налогов. Глава СК пояснил, что к таким способам прибегают, когда доходы от предпринимательской деятельности не позволяют использовать специальные налоговые режимы, для которых установлены льготные налоговые ставки.

Кроме того, по словам Бастрыкина, Следственный комитет РФ проведет новые проверки в отношении блогеров о неуплате ими налогов в случае поступления соответствующих материалов от Федеральной налоговой службы. Ранее уголовные дела были возбуждены в отношении блогеров Елены Блиновской, Александры Митрошиной, Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных. Как отметил Бастрыкин, это первые подобные дела в отношении блогеров.