Эксперт: маркировка может быть превентивной мерой против развития нелегальной торговли

Руководитель направления "Экономика и социальное развитие" Центра стратегических разработок Елена Разумова подчеркнула, что введение с июня 2023 года акциза на сахаросодержащие напитки может привести к появлению рынка нелегальной продукции

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Внедрение маркировки безалкогольных напитков важно на фоне введения акциза на сахар в них, так как поможет бороться с нелегально продукцией. Об этом заявила ТАСС во вторник руководитель направления "Экономика и социальное развитие" Центра стратегических разработок Елена Разумова.

"Введение с июня 2023 года акциза на сахаросодержащие напитки может привести к появлению рынка нелегальной продукции, как это часто происходит с другими продуктами, подлежащими акцизному налогообложению. В этой ситуации маркировка сахаросодержащих напитков может стать превентивной мерой против развития нелегальной торговли", - считает она.

С ее словами согласен первый заместитель директора ННЦК Байсолт Хамзатов, он отмечает, что на рынке накопились проблемы, которые без контроля будут усугубляться. "Быстрый рост данного сегмента рынка (сладких напитков - прим. ТАСС) в 90-х годах благодаря маркетингу и рекламе, при отсутствии должных механизмов регулирования и эффективных барьеров, способных ограничить деятельность недобросовестных участников рынка, создал немало соблазнов для злоупотребления в этой сфере", - считает Хамзатов.

По его словам, в этих условиях крайне важен добросовестный бизнес, который соблюдает нормы качества, использует дорогое и качественное сырье для производства. "На фоне введения акцизов это приобретает особую актуальность. Маркировка создаст здоровую конкурентную среду и не допустит на рынок продукцию, которая лишь имитирует вкус, запах и цвет, с низкой себестоимостью за счет обильного использования агрессивной химии, угрожающей здоровью. В очевидном выигрыше будет и потребитель", - подчеркнул Хамзатов.

В ассоциации "Антиконтрафакт" также считают, что введение маркировки позволит не допустить на рынок фальсификат. "Многочисленные исследования и проверки сладкой воды и соков показывают, что в данных напитках присутствует нарушения, в том числе несоответствия по составу. Это связано с тем, что в условиях санкций недобросовестные предприниматели пытаются занять долю рынка ушедших компаний, однако качество данной продукции бывает сомнительно", - отметили в организации.

В "Антиконтрафакте" полагают, что в нынешних реалиях с помощью маркировки можно выстроить прозрачную систему потребления, а также убрать с рынка недобросовестных предпринимателей. "Важно прийти к тому, чтобы не просто ведомства вели свои реестры, а потребители, например, могли бы скачать приложение на телефон, навести гаджет на бутылку сладкой воды и самостоятельно определить, что это за напиток, где, когда произведен, а также какой состав содержит", - сообщили в ассоциации.

О маркировке

В России с 1 июня по 31 августа 2023 года пройдет эксперимент по маркировке безалкогольных напитков в государственной системе маркировки "Честный знак". Соответствующее постановление правительства, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, было опубликовано сегодня на Официальном интернет-портале правовой информации.

С предложением провести эксперимент по маркировке соков и сладких напитков ранее выступил Минпромторг РФ. Инициатива Минпромторга РФ была поддержана Госдумой, общественными организациями, в ее поддержку выступили также сами производители, которые отметили, что готовы вступить в эксперимент еще до его официального объявления. Всего о готовности принять участие в эксперименте уже заявили более 10 производителей, сообщили ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки).

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 года началось поэтапное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Также в настоящее время проводится эксперимент по маркировке медицинских изделий.