Министр энергетики Украины заявил, что повышение тарифов нужно для выживания энергосистемы

По словам Германа Галущенко, власти проводят работы по восстановлению объектов производства электроэнергии и сетей ее передачи, для финансирования которых необходимо было поднять тариф для населения

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Повышение тарифов на электричество для населения на Украине необходимо для выживания энергосистемы страны и для того, чтобы не допустить перебоев с поставками электричества будущей зимой. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, комментируя принятое во вторник правительством страны решение повысить почти вдвое плату за свет для населения с 1 июня.

"Сегодня ситуация на самом деле критическая. Если говорить просто, то если этого не сделаем (не повысим тарифы - прим. ТАСС), то будущей зимой мы будем иметь проблемы со светом. Причем независимо от того, какой будет масштаб разрушений или обстрелов. Мы не сможем подготовиться к будущей зиме", - сказал Галущенко в эфире новостного марафона, который идет по украинским телеканалам. "Мы нашли минимально возможное повышение, чтобы поддержать энергосистему и подготовиться к следующей зиме. Это вопрос выживания энергосистемы", - отметил украинский министр.

Галущенко заявил, что украинские власти проводят сейчас масштабные работы по восстановлению объектов производства электроэнергии и сетей ее передачи, для финансирования которых необходимо было поднять тариф для населения. Он также сообщил, что программа работ предусматривает меры по повышению защищенности энергетической инфраструктуры Украины.

В ходе состоявшегося в понедельник брифинга Галущенко заявил, что, согласно подсчетам министерства, после повышения тарифа средняя сумма в платежке за электроэнергию для одной семьи вырастет ориентировочно на сумму до 250 гривен ($6,8) в месяц.

Правительство Украины одобрило во вторник постановление о повышении тарифа на электроэнергию для населения с 1 июня. Новый тариф будет составлять 2,64 гривны ($0,07) за кВт⋅ч. На Украине до сих пор действовал льготный тариф, согласно которому население платит 1,44 гривны ($0,04) за кВт⋅ч, если потребляется менее 250 кВт⋅ч в месяц, и 1,68 гривны ($0,05) за кВт⋅ч, если потребляется более 250 кВт⋅ч в месяц.