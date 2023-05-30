Глава ФНС не увидел проблемы в быстром росте числа самозанятых

Даниил Егоров считает главным не вводить в этот режим людей искусственно

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров не видит проблемы в быстром росте числа самозанятых. Такое мнение он высказал журналистам.

Ранее заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова в интервью ТАСС сообщала, что количество самозанятых в России в течение пяти лет увеличилось с 337 тыс. до 7,5 млн человек.

"Я считаю, что главное - чтобы искусственно не вводить в этот режим людей, и тогда мы будем видеть реальные цифры. <...> Поэтому тут я такой ярко выраженной проблемы не вижу", - сказал Егоров, отвечая на вопрос, с чем связан такой значительный рост числа самозанятых.

Глава ФНС не стал прогнозировать количество самозанятых в конце года. "Сколько будет, столько и будет", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, будут ли какие-то изменения в этом режиме, глава ФНС ответил, что "когда-нибудь да".

Налогообложение самозанятых

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что планов распространять право на получение социальных и имущественных налоговых вычетов по НДФЛ на самозанятых пока нет.

Согласно данным ФНС РФ, самозанятые должны платить 4% налогов с доходов от физических лиц и 6% доходов от юридически лиц и ИП. Других обязательных платежей нет.