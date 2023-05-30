Белоруссия ведет переговоры с Россией по внеплановому изменению тарифов на транзит нефти

Один из Telegram-каналов ранее заявил, что "Гомельтранснефть Дружба" обратилась к российским коллегам по вопросу о необходимости повысить с 1 июля транзитные тарифы на прокачку нефти по республике, в связи с падением транзита нефти из-за санкций

МИНСК, 30 мая. /ТАСС/. Белоруссия ведет переговорный процесс с Россией по внеплановому изменению тарифов на транзит нефти по белорусской территории, позицию белорусской стороны до их завершения не называют. Об этом заявили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии во вторник, комментируя появившуюся информацию о том, что белорусская сторона хотела бы увеличить транзитные тарифы.

"Поскольку переговорный процесс о величине изменения тарифов на 2023 год между организациями трубопроводного транспорта еще не завершен, МАРТ не располагает информацией о ходе переговоров и что-либо комментировать или давать оценку позиций сторон - участников переговорного процесса до принятия окончательного решения по данному вопросу считает преждевременным", - подчеркнули в МАРТ, сообщает во вторник агентство БелТА.

В ведомстве напомнили, что вопросы внепланового пересмотра тарифов на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории республики, регламентированы методикой, утвержденной 27 января 2010 года Минэкономики Белоруссии и Федеральной службой по тарифам РФ. При этом методикой предусмотрено, что внеплановый пересмотр тарифов проводится в том же порядке, как и плановое изменение тарифов в начале каждого календарного года.

Ранее один из российских Telegram-каналов о нефтяном рынке сообщил, что "Гомельтранснефть Дружба" обратилась к российским коллегам по вопросу о необходимости существенно повысить с 1 июля транзитные тарифы на прокачку нефти по республике, в связи с падением транзита нефти из-за санкций.

Белоруссия увеличила с 1 февраля 2023 года тарифы на услуги, оказываемые ОАО "Гомельтранснефть Дружба", по транзитной транспортировке сырья через свою территорию на 9%, при этом изначально предлагала "Транснефти" увеличить тариф на транзит на 39%.