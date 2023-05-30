30 мая, 18:51

"Новатэк" планирует построить СПГ-завод в Мурманске на 20,4 млн тонн с подключением к ЕСГ

По данным "Коммерсанта", предприятие может состоять из трех линий сжижений

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. "Новатэк" намерен построить в Мурманской области СПГ-завод мощностью 20,4 млн тонн в год, который в отличие от других проектов компании, подключат к Единой системе газоснабжения "Газпрома", сообщили газете "Коммерсант" несколько источников.

Завод может состоять из трех линий сжижений на 6,8 млн тонн каждая. Первые две линии "Мурманского СПГ" могут запустить в конце 2027 года, третью - в конце 2029 года.

Под проект также будет необходимо построить газопровод Волхов - Мурманск - Белокаменка протяженностью 1,3 тыс. км. По данным издания, проект уже обсуждался на совещании у вице-премьера Александра Новака.

Проект может стать четвертым для компании после уже работающего "Ямал СПГ" на 17,4 млн тонн в год, строящегося "Арктик СПГ-2" на 20 млн тонн, а также после "Обского СПГ", который могут запустить в 2026-2027 годах.

Источники издания отметили, что компания планирует начать строительство первой линии "Мурманского СПГ" на площадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в поселке Белокаменка уже в середине 2024 года. 

Теги:
РоссияМурманская область
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