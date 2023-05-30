Таджикистан и Дагестан договорились о развитии торгово-экономического сотрудничества

Стороны также обсудили взаимодействие в сфере образования

МАХАЧКАЛА, 30 мая. /ТАСС/. Посол Таджикистана в России Давлатшох Гулмахмадзода и глава Дагестана Сергей Меликов договорились о расширении межрегионального сотрудничества в торгово-экономической и образовательной сферах. Стороны обсудили перспективы создания совместных предприятий и проведения совместных спортивных мероприятий, передает корреспондент ТАСС.

"Мы заинтересованы в наращивании торгово-экономических отношений, в том числе в создании совместных предприятий с дагестанскими бизнесменами. В прошлом году товарооборот между странами достиг $700 млн", - сказал посол, находясь с рабочей поездкой в Дагестане.

Помимо обмена товаров, стороны договорились и о сотрудничестве в сфере образования. "Самый основной вопрос это образование. Очень благодарен, что большое количество студентов нашей страны учатся в разных вузах России. Всего обучаются более 30 тыс. человек, в том числе в Дагестанском государственном университете", - добавил посол.

По словам Меликова, регион считает перспективным сотрудничество со всеми странами стреднеазиатского региона, в том числе с Таджикистаном. Глава Дагестана предложил послу обменяться опытом в сфере сельского хозяйства, в том числе овцеводства и выращивания хлопка. Кроме того, стороны договорились о налаживании спортивных связей. "Безусловно, нас могут связывать и контакты в спорте. Мы заинтересованы проводить совместные турниры", - сказал глава региона.

Посол Таджикистана в России Давлатшох Гулмахмадзода планирует провести в регионе два дня. 31 мая он намерен посетить Дагестанский государственный университет в Махачкале и Дербент, где осмотрит туристические локации города.